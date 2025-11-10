ゲームセンター運営大手のタイトーは、６０年前に発表したクレーンゲーム機「クラウン６０２」を保管している人や企業がいないか、情報提供を呼びかけている。最も有力な情報提供者に１０万円を贈る。「当社の技術の原点。日本のどこかで静かに息づいていることを信じている」としている。クラウン６０２は、ガラス張りの天板や側面から筐体（きょうたい）内をのぞき込みながらクレーンを操作して、景品のキャラメルやたばこを