大分市の中学生が企画から運営まで手がけたコンサートがきょうJR大分駅前で開催されました。 このコンサートは中学生に企画から運営まで体験してもらうことで文化や芸術に関心をもってもらおうと大分市が初めて実施しました。今回は市内の中学校4校から6人が参加しました。生徒たちは若い人に来てもらえるコンサートをコンセプトに出演者の選定などを進めました。本番のきょうJR大分駅前を会場として開催された