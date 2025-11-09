「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、11月14日（金）から、映画『ズートピア2』公開を記念した「ズートピア／ショコラサンド『見ぃつけたっ』」を、JR東京駅店で先行販売する。【写真】ニックの表情がたまらん！エコバッグも登場■ニックが主役今回発売される「ズートピア／ショコラサンド『見ぃつけたっ』」は、シャリシャリッと軽やかに焼き上げたラング