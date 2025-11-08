大分県中津市の飲食店を利用した4人がカンピロバクターによる食中毒に感染していたことがわかり、県はこの店を1日間の営業停止処分としました。 食中毒が発生したのは大分県中津市中央町の「焼き鳥 えにし」です。 県によりますと10月30日、この店で焼き鳥や鶏のたたきなどを食べた20代から40代のあわせて5人が腹痛や下痢などの症状を訴えました。 医療機関で調べたところ、このうち4人の便からカンピロバクターが