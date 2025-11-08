MCAは、国内主要キャリア各社の設備投資に関する調査を実施し、その結果を調査レポート「主要キャリアのネットワーク投資戦略と通信インフラ市場 2025年版」に取りまとめた。 そこで同レポートから、国内キャリアの設備投資額推移および予測を紹介する。 2024年度はKDDIグループと楽天モバイルの投資縮小で投資額は約2.3兆円 2024年度の国内市場におけるキャリアグループの合計設