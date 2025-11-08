西欧の思想や制度を翻訳した「和製漢語」から流行語まで、多くの日本語が中国に輸入され、社会に根付いている。日中文化交流の活発さを物語るものだ。西洋思想日本語訳を採用日本語が、中国へ流入し始めたのは１９００年代初め頃だ。日清戦争（１８９４〜９５年）に敗れた中国は、明治維新に成功した日本を改革のモデルとし、近代化を学ぶために１９００年代初頭から魯迅ら多くの留学生を派遣した。日本では明治期、西洋