インド・ニューデリー中心部の路上をうろつく野良犬＝2024年9月【ニューデリー共同】インド最高裁は7日、全州と連邦政府直轄地に対し、教育・スポーツ施設や病院、鉄道駅などにいる野良犬を捕獲するよう命じた。地元メディアが報じた。8月には狂犬病対策として首都ニューデリーや近郊にいる野良犬の収容を命じていたが、今回は全土に拡大した。8月の命令時には、ニューデリー一帯に推定約100万匹いる野良犬を保護施設に収容す