大手コンビニでの商品化に向けて、高校生が県産食材を使って考案したおにぎりやベーカリーのコンテストが開かれました。 【写真を見る】高校生考案、大分県産食材おにぎり・ベーカリーがローソンで商品化へ 県と大手コンビニチェーンローソンは、若い世代に地産地消について関心を持ってもらおうと、県内の高校生や大学生を対象に県産品を使った商品開発コンテストを開催しています。