学習雑誌『小学一年生』でおなじみ勉強マークがグッズになった！創刊100周年を記念した限定コレクションが、『小学館百貨店』でリリースされる。☆シンボルマークがデザインされたユニークで使いやすいアイテムをチェック！（写真5点）＞＞＞『小学一年生』は、1925年より小学館から出版されている小学1年生を対象とした総合雑誌。楽しい付録と連動した記事を通じて遊びながら学ぶことができ、誌面には人気アニメや漫画のキャラ