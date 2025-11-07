創刊100周年学習雑誌『小学一年生』おなじみマークが「きねんグッズ」に！
学習雑誌『小学一年生』でおなじみ勉強マークがグッズになった！ 創刊100周年を記念した限定コレクションが、『小学館百貨店』でリリースされる。
☆シンボルマークがデザインされたユニークで使いやすいアイテムをチェック！（写真5点）＞＞＞
『小学一年生』は、1925年より小学館から出版されている小学1年生を対象とした総合雑誌。楽しい付録と連動した記事を通じて遊びながら学ぶことができ、誌面には人気アニメや漫画のキャラクターなどが登場し、子どもたちの好奇心を刺激するコンテンツが盛りだくさん。
新小学一年生の保護者向けの情報も豊富にお取り扱いされており、親子で楽しめる一冊だ。
そんな『小学一年生』が、ついに創刊100周年！
このことを記念して、小学館の公式通販サイト『小学館百貨店』にて、学習雑誌『小学一年生』の創刊100周年記念のオリジナルアイテムが、2025年11月6日（木）より登場。
長年親しまれてきたシンボル ”勉強マーク” をモチーフにしたハンドタオルセット、エコバッグ、クリアファイルの3種類をラインナップ。
「小学一年生 ハンドタオルセット」はラウンド型とスクエア型がセットになったハンドタオルは手洗いが楽しくなるポップなデザインで、ピッカピカに洗った手を拭くのに最適！
2枚セットなので、兄弟・姉妹で分けたり、親子でおそろいにしたりと使い道もさまざま。新生活のスタートにぴったりの実用アイテムだ。
「小学一年生 エコバッグ」は、勉強マークと小学一年生ロゴを大胆にあしらったエコバッグは、コンパクトに折りたたむと勉強マーク型になるユニークな仕様。
持ち運びしやすい軽量タイプなので、お買いもの用から通学・習い事のサブバッグまで、あらゆるシーンで活躍しそう。
「小学一年生 クリアファイル（A4サイズ）」は、A4サイズがぴったり収めるクリアファイル。
大切なプリントやテスト用紙の整理にオススメ。 表面がクリア仕様になっているため、中身を確認しやすく、書類の管理にも役立ってくれる。
どのアイテムも、小学一年生らしさあふれる親しみやすいデザインと、実用性を両立したこだわりの仕上がり。お子様へのプレゼントや親族のご入学祝いにはもちろん、ご家族みんなでお使いいただける。
創刊100周年のアニバーサリーにふさわしい特別なコレクション、この機会にお楽しみあれ。
（C）小学館
