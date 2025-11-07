これだけシュートを打っても、決まらないものは決まらない。カタールで開催されているU-17ワールドカップで、現地11月６日に日本はグループステージ（GS）第２節でニューカレドニアと対戦した。初戦で日本はモロッコに２−０で快勝。ニューカレドニアはポルトガルに１−６の大敗。下馬評では日本が有利と見られ、実際に立ち上がりからペースが握った日本がニューカレドニアを圧倒し、多くのチャンスを作り出す。だが、なか