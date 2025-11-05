チョコプラ長田さん、愛車プジョー408で「クルマ愛」を語るお笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんといえば、コントでの器用な小道具作りで知られますが、実は筋金入りのカーマニアとしても有名です。そんな長田さんが、2025年10月31日に「ABEMAスポーツ【公式】」YouTubeチャンネルで公開された動画に出演。【画像】愛車のプジョー408でクルマ愛を語る！ 画像を見る！（6枚）自身の愛車であるプジョー408の