数々の名作漫画を生み出してきたあだち充の画業55周年を記念して、東京・神保町「Cafe Lish」にて『タッチ』『MIX』『みゆき』『ラフ』『H2』の名作コラボメニューが集結！大人気コミックスケーキや名作主人公ラテなど、ここだけの特別メニューを楽しもう。☆名作揃いのコラボメニューなどイメージをチェック！（写真11点）＞＞＞11月6日（木）から12月26日（金）までの期間限定で、小学館ビル1階の「Cafe Lish（カフェ リッシュ