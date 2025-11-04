松田産業が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４９００億円から５５００億円（前期比１７．３％増）へ、営業利益を１３５億円から１５４億円（同２１．５％増）へ、純利益を１００億円から１１５億円（同２１．６％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各４５円の年９０円から中間・期末各５０円の年１００円（前期７５円）へ引き上げたことが好感されている。