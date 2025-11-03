ワイン蒸しは、魚介や肉、野菜を短時間でしっとりジューシーに仕上げる調理法です。食卓に華やかな香りを広げるレシピは、おもてなしにもぴったり。今回は、フライパンやレンジで簡単に作れる、人気のワイン蒸しレシピランキングTOP10をご紹介します。【1位】鮭とキャベツのワイン蒸し1位を獲得したのは、こんがり焼いた鮭と甘みたっぷりのキャベツが絶品のワイン蒸し。野菜をのせて鮭を蒸し焼きにすることで、パサつき知らずのふ