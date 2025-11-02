キーコーヒーは11月1日、東京スカイツリータウン1階の「ソラマチひろば」（東京都墨田区）でラッピングトラック「KEY COFFEE TRUCK」を出動して試飲イベントを開催し、お湯を注いで最短10秒でレギュラーコーヒーの抽出を可能とする同社独自の簡易抽出型コーヒー「JET BREW（ジェットブリュー）」の価値を伝達した。「JET BREW」は、市場に浸透している簡易抽出コーヒー（ドリップコーヒー）よりも、もっと手軽に、もっと早く抽