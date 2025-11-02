現地11月１日に開催されたブンデスリーガ第９節で町野修斗が所属するボルシアMGが、藤田譲瑠チマがプレーするザンクトパウリとアウェーで対戦。４−０の圧勝を飾った。この試合に57分から途中出場した町野が、待望のブンデス今季初ゴールを決める。２−０で迎えた75分、右サイドからのグラウンダーのパスを右足で捉え、強烈なシュートをネットに突き刺してみせた。10月28日のカールスルーエ戦（DFBポカール２回戦）に続く、