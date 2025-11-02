僕は静岡で生まれて静岡で育った。18歳まで静岡しか知らず、気づけばサッカーに没頭していた。「サッカー王国静岡」と呼ばれていたが、いまやＪリーグが発足して全国的にサッカーが普及されると同時にネット配信が普及。日本各地でサッカー熱が高まるとともに世界のサッカーがオンタイムで見られる環境が整備され、日本でいう「サッカー王国」とは何か？何をそう言っていたのか？が分からなくなってきた。 全国各