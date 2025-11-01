日本代表DFの菅原由勢とミオ・バックハウス（日本名は長田澪）が所属するドイツの古豪ブレーメンは、ブンデスリーガ第８節でホームにウニオン・ベルリンを迎え、１−０で勝利を収めた。この一戦で、値千金の決勝ゴールをアシストしたのが菅原だった。72分、右サイドのセンターライン付近でボールを持った菅原は、タイミングのいいスルーパスを供給。抜け出したオーストリア代表FWマルコ・グリュルが、巧みな身のこなしで相手DF