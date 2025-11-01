現地10月31日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第13節で、坂元達裕が所属するコベントリーは敵地でレクサムと対戦。２−３で惜しくも敗れた。１得点・１アシストを記録した前節に引き続き、今節も右サイドハーフで先発出場した坂元は22分、見事なピンポイントクロスで先制ゴールをアシストする。さらに、１−３と逆転されて迎えた88分、またしても結果を残す。ペナルティアーク内で味方からパスをもらう