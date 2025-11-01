今世紀初のワールドシリーズ連覇を目指す大谷翔平（31）のドジャースを追い詰めたブルージェイズ。大谷に続き山本由伸がドジャース“制圧”…ポストシーズン連続完投に投打主力が最大限の賛辞大谷や佐々木朗希（23）がFAやポスティングの際に移籍先の最終候補に残した球団でもある。ブルージェイズの何が彼らの琴線に触れたのか。過去5年で3回プレーオフに進出。ドジャース相手に王手をかけた今回のワールドシリーズを見るま