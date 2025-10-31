JRAは、クリスチャン・デムーロ騎手とダミアン・レーン騎手に対し、短期騎手免許を交付することを発表した。両騎手は11月から日本で騎乗を予定しており、秋のG1戦線でも注目を集めそうだ。C.デムーロ騎手の免許期間は11月1日（土）から12月28日（日）まで。1992年7月8日生まれのイタリア出身で、現在はフランスを拠点に活躍している。2025年シーズンは1200戦超で180勝を挙げ、リーディング1位に立つなど、ヨーロッパを代表する