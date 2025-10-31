北海道警によると、札幌市北区の住宅で31日、成人とみられる男性1人、女性2人が倒れているのが発見され、いずれも死亡が確認された。発見前、男が警察署に「家族を殺した」と出頭しており、殺人の疑いを視野に事情を聴いている。