今回、Ray WEB編集部は束縛の激しい彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公ミナには、付きあって半年になる彼氏がいます。彼氏に対して、困っていることがあって……？予定などをあらかじめ伝えていても、しつこく連絡してくる彼氏。それに対して主人公はイライラしています。友だちとお店を出ると、後ろから「ミナ」と呼ぶ声が……。声の主は一体誰なのでしょう？原案：Ray WEB編集部作画：りろライター Ray WEB