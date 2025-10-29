中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京10月29日】中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華（ちん・ひんか）報道官は28日、公安機関が「台湾独立」分子の沈伯洋（しん・はくよう）を立件し、捜査を開始すると発表したことに関し、国家の統一を守るための正義の行為だと表明し、次のように述べた。沈伯洋は「台湾独立」の分離活動を行う組織を立ち上げ、「台湾独立」分離の謬論（びゅう