10月28日（火）に公開された「ONE PIECE NEWS」にて、来年のTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編の詳細やNetflixシリーズ実写ドラマ版の続報など、『ONE PIECE』に関する最新情報が多数発表された。 『ONE PIECE』の著者は尾田栄一郎。『週刊少年ジャンプ』1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎える。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発