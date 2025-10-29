10月28日、東京・元赤坂の迎賓館で日米首脳会談が行われ、高市早苗首相（64）とトランプ米大統領（79）は両国の同盟関係の重要性を重ねて強調。高市氏は自身で掲げる“世界の真ん中で咲き誇る日本外交”に向けて、まずは弾みをつけたかたちだ。「首相就任後、はじめてトランプ氏と面会した高市氏。会談では“日米同盟の新たな黄金時代”を作りたいと述べ、トランプ氏もこれに応じて“最も力強いレベルの同盟関係”と強調しました。