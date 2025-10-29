10月28日、東京・元赤坂の迎賓館で日米首脳会談が行われ、高市早苗首相（64）とトランプ米大統領（79）は両国の同盟関係の重要性を重ねて強調。高市氏は自身で掲げる“世界の真ん中で咲き誇る日本外交”に向けて、まずは弾みをつけたかたちだ。

「首相就任後、はじめてトランプ氏と面会した高市氏。会談では“日米同盟の新たな黄金時代”を作りたいと述べ、トランプ氏もこれに応じて“最も力強いレベルの同盟関係”と強調しました。そのほか、トランプ氏は蜜月関係を築いた安倍晋三元首相との関係に触れ、高市氏も安倍氏が使用していたゴルフクラブをサプライズで贈るなど、“後継者”としての印象をアピール。会談後は、日米関税合意の着実な履行、レアアースの供給網構築に関する文書に署名しました。

また、この日は北朝鮮による拉致被害者家族とトランプ氏の面会も実現。トランプ氏が来日したのは27日ですが、拉致被害者家族との面会には直前まで慎重姿勢だったとされており、家族会代表の横田卓也さんは、面会の実現には高市氏の“力添え”があったとして謝意を述べていました」（政治部記者）

高市氏は会談が行われる前から、トランプ氏を意識してきたようだ。24日、就任後初の所信表明演説では、防衛費増額を2年前倒しすると明言していたが、これは以前から日本の軍事費負担に不満を述べてきたトランプ氏へのアピールともいえる。こうした高市氏の“配慮”も実を結んだのか、トランプ氏は会談後、米軍横須賀基地に向かう大統領専用ヘリ「マリーンワン」に高市氏を同乗させるという、異例の厚遇ぶりを見せていた。

これまで外交力に乏しいとされていた高市氏だったが、トランプ氏との間には随所に親密さがにじみ、SNSでは今回の首脳会談は“大成功”と評価する声が続出した。しかし、いっぽうで、“親密さ”に疑問の声が上がっているのも事実だ。

その背景には、高市氏とトランプ氏がヘリで向かった基地に停泊する、空母「ジョージワシントン」で行われた演説中の一幕が関係している。

トランプ氏が演説途中、高市氏を傍に呼び寄せ、在日米兵から大歓声が上がると、高市氏は拳を突き上げて笑顔を浮かべる。さらに、トランプ氏が「日米の株価が史上最高値を記録した」（原文は英語）と発し、歓声が上がると、高市氏は満面の笑みで“サムズアップ”のポーズを披露。

直後、トランプ氏から肩に手を回されると、高市氏はトランプ氏の顔を見つめる。そして、トランプ氏が「尊敬している。日本で初の女性首相だ」と賛辞を送り、会場が熱狂に包まれると、高市氏はその場でぴょんぴょんと飛び跳ね、四方の米兵たちをぐるりと見回すように体を向け、拳を掲げていた。

終始“ハイテンション”で振舞う高市氏だったが、この場面をめぐって、Xではこんな反応が寄せられた。

《あのはしゃぎっぷりを見て愕然とした。ピョンピョン飛び跳ねる様は幼稚過ぎてびっくりした》

《うきうきぴょんぴょんするのは推しのライブとかでしたらいいとおもう。公私とかTPO的にあれは一国の首相としてよくないなと感じる》

《対等に振る舞うのも仕事だよ。あれじゃ「トランプの1人ファン」にしか見えないよ。日本の国益を守る立場なのに》

いっぽう、こんな擁護の声も上がっている。

《さすがだなあ。トランプと打ち解けることができたってことはいい成果》

《安倍マリオの時も思ったけど、こういう茶目っ気って日本の首相らしくって良いよね》

《高市さんのこんなノリノリ、いいなぁ、実にいい》

高市氏の“コミュ力”が評価されているようだが、実はこの演説以外にも、会談後に高市氏とトランプ氏が腕を組んで身を寄せ合いながら階段を下りる場面が、各メディアでも取り上げられており、やはり“対等には見えない”といった懐疑的な意見は根強い。

「トランプ氏に対する高市氏の一連の所作をめぐって、SNSでは同じく保守派で知られるイタリアのメローニ首相（48）と比較する方も多いようです。メローニ氏も今年1月、トランプ氏の私邸で会談を行うなど、良好な関係を築いているようです。ただ、高市氏と比較すると、メローニ氏はトランプ氏と過去に接した際、“クール”に振舞っていました。高市氏の親しみやすいキャラクターは以前からおなじみですが、“親密さ”ばかりをアピールするのが外交ではありませんから、時として威厳ある態度を取ることも必要かもしれません」（前出・政治部記者）