¤¤¤¨¤½¤ó¤Ê»ä¤À¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤·¤Þ¤¹¤·¡ª¡ª¡Ö»ä¤â¥­¥ì¥¤¡¢¤¢¤Î»Ò¤â¥­¥ì¥¤¡×¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÇòÀî¤µ¤ó¤ÎºÇ¶¯¥á¥½¥Ã¥É¡¿¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó1¡Ê1¡Ë¡Ö¾Ð´é¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤¤¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤â¾Ð´é¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷¡¦ÇòÀî¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡Ö»ä¤Ï»ä¡¢¶¯¤¯¡¢²Ä°¦¤¯¡ª¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦Æ»¤ò¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë·ã¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÇòÀî¤µ¤ó¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡¢¥­¥ã¥é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤