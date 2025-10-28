¤¤¤¨¤½¤ó¤Ê»ä¤À¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤·¤Þ¤¹¤·¡ª¡ª


¡Ö»ä¤â¥­¥ì¥¤¡¢¤¢¤Î»Ò¤â¥­¥ì¥¤¡×¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÇòÀî¤µ¤ó¤ÎºÇ¶¯¥á¥½¥Ã¥É¡¿¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó1¡Ê1¡Ë

¡Ö¾Ð´é¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤¤¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤â¾Ð´é¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×

¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷¡¦ÇòÀî¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª

¡Ö»ä¤Ï»ä¡¢¶¯¤¯¡¢²Ä°¦¤¯¡ª¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦Æ»¤ò¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë·ã¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÇòÀî¤µ¤ó¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡¢¥­¥ã¥é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë¤âÇÈµÚ¡£Íî¤Á¹þ¤àÀèÇÚ¤ä¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¸åÇÚ¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¡×¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¡¢ËèÆü¤ò³Ú¤·¤à½Ñ¤òËá¤­Â³¤±¤ëÇòÀî¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï»â»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Character


±¢¤Ç¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼


¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¸þ¤³¤¦µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©


¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¡¡¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤


Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªÎé¤Ç¤¹


¤¢¤Î»Ò¡¢¿ä¤»¤ë¤ï¤Í


Ãø¡á»â»Ò¡¿¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó1¡Ù