首都圏在住の県出身らでつくる「東京徳島県人会」が10月26日、東京都内で開かれ、各界で活躍する著名人らも参加し親睦を深めました。（記者）「今年の県人会には、去年を上回る県出身者らが集まり、会場は熱気に包まれています」東京徳島県人会は、首都圏在住の県出身者らの親睦を深めようと、毎年、開かれています。2025年は、ダンスアンドボーカルグループ「超特急」のメンバーで県出身のユーキさんや、