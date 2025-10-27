26日、福岡県久留米市のビルで白骨化した遺体が見つかりました。遺体が見つかったのは、久留米市日吉町にある5階建てビルの5階部分です。警察によりますと26日午後5時すぎ、ビルの関係者から「白骨化した遺体を発見した」と110番通報がありました。警察が現場に駆けつけ、5階のエレベーターホールで、ボストンバッグに頭をのせ、あおむけに横たわった状態の白骨化した遺体を発見しました。遺体は半袖のTシャツと