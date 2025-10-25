10月25日、Jリーグ第35節で３位の京都サンガと首位の鹿島アントラーズが、サンガスタジアムby KYOCERAで対戦した。優勝争いの大一番で先制点を挙げたのは京都。36分、ペナルティエリア内で長沢駿からのパスを受けたマルコ・トゥーリオが、ブロックに来た相手DFの動きを冷静に見ながら、タイミングをずらしてシュート。鹿島GK早川友基の逆を突き、ネットを揺らした。 京都FWの秀逸フィニッシュを、中継を行なうDAZNで解