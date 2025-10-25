クリスタル・パレスの鎌田大地について、現地メディアの“リアルな評価”を訊いた。10月23日に開催されたヨーロッパカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第２節で、パレスはキプロスのAEKラルナカと激突。序盤からゲームの主導権を握ったなか、ゴールを奪えずにいると、51分にワンチャンスをものにされて、そのまま０−１で敗れた。このゲームの取材に来ていたロンドン大手紙『The Standard』のサム・タブトー記者に、パレ