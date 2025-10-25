¸½ÃÏ»þ´Ö10·î25Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÈÂç°ìÈÖ¤¬¹µ¤¨¤ë¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º£³Àá¤ÇPSV¤Ë£²¡Ý£¶¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï£µ»î¹ç¤Ç£³ÇÔ¤È¥»¥ê¥¨A¤ÈCL¤ÎÆóÂ­¤ÎÁððÞ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ì¾¾­¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥Ú¥Ã¥í¤Ï10·î23Æü¡¢¤½¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂêÅÀ¤ò¡ØLa Gazzetta dello Sport¡Ù»æ¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡½¥Þ¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¤È¤¯¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤Ê