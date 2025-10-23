【ワシントン＝中根圭一】米ブルームバーグ通信は２１日、米飲料大手コカ・コーラがトランプ米大統領の求めに応じ、米国産のサトウキビ糖を甘味料として使った新しいコーラ製品の販売を米国内の一部で始めたと報じた。新商品をめぐっては、コーラ好きのトランプ氏が同社に「介入」し、原料を変えるよう求めていた。ただ、同通信の取材に応じたジョン・マーフィー最高財務責任者は「米国で調達できるサトウキビ糖は限られる」と