ガンバ大阪は10月22日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）リーグステージ第３節で、ナムディン（ベトナム）とホームで対戦し、３−１で快勝。３連勝を飾った。試合後のフラッシュインタビューでDF三浦弦太は、「前半、結構チャンスがあったので、そこでしっかり決めきれていれば、もう少し展開的に楽な試合運びができた」と課題を口にしつつも、「なにより勝利が大事な試合だったので、チームとして勝ちに持ってこれた