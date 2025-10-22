思わず笑顔になるほど温かい歓迎だった。今夏、それまで３シーズン所属していたフライブルクに別れを告げ、フランクフルトを新居地に選んだ日本代表MF堂安律。ブンデスリーガ７節はそんな古巣への凱旋試合だった。クラブへのアイデンティティをとても大切にするファンが多い欧州サッカーでは、ステップアップ移籍を決断する選手が嫌悪感をぶつけられることは少なくはない。堂安も少しは覚悟していたかもしれない。だが、フラ