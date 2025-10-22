ドイツ、イングランドのみならず、第三国のメディアも日本代表のレフティに熱視線を注いでいる。アイルランドの日刊紙『アイリッシュ・インディペンデント』ウェブ版は、現地22日（日本時間23日４時キックオフ）に控えるチャンピオンズリーグ３節を前に、フランクフルトの紹介記事を掲載。ホームでプレミアリーグ王者のリバプールを迎え撃つチームのキープレーヤーに堂安律（27）を挙げ、次のように紹介している。 「特筆