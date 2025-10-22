大分県美術展の最後を飾る「日洋彫工展」が県立美術館で開催され、絵画や彫刻などの499点が展示されています。 【写真を見る】県美展「日洋彫工展」が開幕499点の力作を展示大分 県美術展は、県民の芸術文化の向上を目的に毎年この時期に開催されていて、今年で61回目となります。 「書道・写真展」に続き、最後を飾る「日洋彫工展」では、県美術協会の会員や一般から日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門に合わせて499点が展示