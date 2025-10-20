26年間続いてきた自民党と公明党による “自公体制” が崩壊した。自民党・高市早苗総裁は、日本維新の会と手を組むことに――。麻生太郎氏が大の「公明嫌い」との評判もあり、高市氏の周辺からは「連立解消で清々した」との声も聞こえてくるが……。この “離婚劇” に自民党内では戦々恐々としている議員が多数いるという。「公明党が離れたことは、次の衆院選で自民党にとってかなりの痛手になると思います」こう解説する