建設業界の魅力を知ってもらおうと、17日、大分県内の工業高校の生徒が大分市で実際の現場で仕事を体験しました。 【写真を見る】高校生が建設現場で仕事体験65人が重機操縦や鉄筋組み立てに挑戦大分 この体験会は大手ゼネコンの西松建設が九州の工業高校の生徒を対象に行っているものです。 17日は大分市の新環境センターで大分工業高校建築科の1年生と2年生合わせて65人が参加しました。生徒たちは熟練の職人から直