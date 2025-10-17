17日の県内は高気圧に緩やかに覆われ平年に比べ気温が高くなっています。須坂市の桜の名所・臥竜公園では、季節外れのソメイヨシノの花が咲いているのが見つかりました。池の周りに600本ほどのソメイヨシノが植えられている臥竜公園。児童と先生「きれいだね」「白いサクラ！」「今、何月？」「10月！」通りかかった児童たちが眺めていたのは季節外れのサクラの花です。2週間ほど前から一部の木で咲いているのを公園を管理する人が