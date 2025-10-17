世界最大の半導体ファウンドリー（受託生産）企業であるTSMCが、強力な人工知能（AI）需要に支えられ、過去最高の四半期売上高を記録した。TSMCは10月16日午後、7-9月期の決算発表会を開き、売上高9899億2000万台湾ドル（約4兆9162億円）、純利益4523億台湾ドルを計上したと明らかにした。前年比でそれぞれ30.3％、39.1％の増加となる。純利益は半導体業界の専門家20人の評価を集計したLSEGスマートエスティメートの予測値（4177億