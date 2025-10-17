ドジャースは日本時間15日、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦（7回戦制）に勝って連勝スタート。地区シリーズ第3戦から3試合続けて安打のなかった大谷翔平（31）も4戦ぶりのヒットを放った。絶不調のドジャース大谷翔平は“打席に立った時点で負けている”…指揮官も苦言「あのままでは勝てない」2点リードの七回1死三塁で回ってきた4打席目。ここでマウンドに登った左腕のアシュビーから一、二塁間をゴロで破る右前