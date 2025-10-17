風邪や感染症にかかりやすい季節になると、家族のあいだでちょっとしたトラブルが起こることがあります。体調不良そのものよりも、そのときに浮き彫りになる「思いやりのズレ」や「温度差」に、モヤっとした経験はありませんか？今回は、体調不良をきっかけに家族や周囲との関係に揺れた3人のママのエピソードを紹介します。エピソード１：学校で「風邪ひいたらアナタのせい！」落ち込む息子アイ（仮名）さんは30代前半のママで