ベネズエラのマドゥロ大統領（ロイター＝共同）【ニューヨーク、ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、CIAにベネズエラ国内での工作活動を許可したと明らかにした。ホワイトハウスで記者団に述べた。対立するベネズエラの反米マドゥロ政権に対する圧力強化の一環。両国の緊張がさらに激化する可能性がある。トランプ氏はCIAに工作活動を認めた理由として、ベネズエラから犯罪者らが米国に入国し、大量の麻薬が流入している