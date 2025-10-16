人気ドラマ『ドクターX』（テレビ朝日系）の大門未知子役などで知られる人気女優、米倉涼子（50歳）に薬物疑惑が浮上、“ガサ入れ”報道が世間に波紋を広げている。10月11日、『週刊文春』が報じたところによれば、今年6月下旬、米倉が厚労省関東信越厚生局麻薬取締部、通称「マトリ」の捜査対象になっているとの情報をキャッチ。麻薬取締法違反容疑で捜査が進められており、すでに8月20日には、米倉の自宅マンションへのガサ入れ