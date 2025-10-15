10月15日よりMARNI（マルニ）の新作バッグ「TULIPEA」シリーズが発売！コロンとしたシルエットが愛らしく、クラシカルなムードがこの秋にぴったりなアイテムです。3種類のサイズ展開があるので、気分やお出かけ場所、好みにあわせて好きなバッグを選んでみては...？コロンとしたシルエットが愛らしい【MARNI】のTULIPEAが登場チューリップにインスピレーションを得た新作バッグ「TULIPEA（チューリペア）」。繊細なつぼみのように