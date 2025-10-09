初代オマージュの鮮烈カラーがイイ！2025年9月5日、スバルは4人乗りコンパクトスポーツカー「BRZ」の新たな特別仕様車「STIスポーツ YELLOW EDITION（以下、イエローエディション）」を発表しました。300台の限定販売となるイエローエディションは、抽選の応募が10月5日に締め切られましたが、多くの申し込みがあったようです。イエローのボディにゴールドのブレンボキャリパー装着！【画像】超カッコいい！ これがスバルの「